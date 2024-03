F1 oggi, GP Arabia Saudita 2024: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 9 marzo, andrà in scena il GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Jeddah si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 18.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Charles Leclerc partirà dalla seconda piazzola, alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), in pole-position. Strepitoso il giro di Max ieri, in grado di rischiare come non mai con la RB20 e di fare la differenza nel momento più importante.

Leclerc confida nella partenza e anche nella scelta fatta dalla Ferrari di adottare un assetto aerodinamico un po’ più carico per avere una gestione della gara migliore. Indubbiamente, sarà motivo di interesse quanto saprà fare Oliver Bearman, che sostituisce Carlos Sainz vittima di un attacco di appendicite e costretto a lasciare il sedile libero al pilota di riserva del Cavallino Rampante.

Il GP d’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 21.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Jeddah.

