F1, Mercedes pensa già al futuro: test privato a Imola per Kimi Antonelli sulla W13

Protagonista di un disastroso avvio di stagione in cui è stato ottenuto come miglior risultato un quinto posto con George Russell nella gara inaugurale del Bahrain, Mercedes deve guardare avanti e pensa già al futuro. Questo weekend, probabilmente venerdì 29 e sabato 30 marzo, ha infatti organizzato un test privato a Imola per fare debuttare Kimi Antonelli su una vettura di Formula Uno.

Il pupillo di Toto Wolff, impegnato quest’anno da rookie nel campionato di F2 (in cui ha già dimostrato a sprazzi un grande potenziale, conquistando la prima fila in griglia ed un quarto posto in Feature Race a Melbourne), non potrà ovviamente da regolamento guidare la W15 di Russell e Lewis Hamilton, ma avrà la possibilità di mettersi al volante della W13 che prese parte al Mondiale 2022.

Il 17enne bolognese testerà dunque la prima Freccia d’Argento della nuova generazione a effetto suolo, cominciando a prendere confidenza con le velocità di una F1 in attesa di effettuare il grande salto nella categoria regina dal 2025 o dal 2026. Mercedes, in base ad alcune indiscrezioni, avrebbe prenotato il circuito romagnolo per le giornate di venerdì e sabato sperando magari di evitare la pioggia.