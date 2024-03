Rally Kenya 2024, Rovanpera favorito della vigilia. Duello Neuville-Evans per il titolo?

Comincia quest’oggi con uno shakedown la settimana del Rally Safari 2024, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Dopo l’asfalto monegasco e la neve scandinava, si cambia dunque totalmente scenario facendo tappa nel continente africano ed in particolare in Kenya. Prosegue dunque la lunga corsa per il titolo con tre pretendenti all’iride e due mine vaganti a caccia delle singole vittorie ma senza velleità in ottica classifica generale.

Dopo la grande delusione della Svezia, il fuoriclasse finlandese Kalle Rovanpera sarà presente anche in Kenya con l’obiettivo di riscattarsi e trovare il primo successo in questa sua stagione da pilota part-time Toyota. Il due volte campione del mondo va considerato probabilmente il favorito principale insieme al compagno di squadra gallese Elfyn Evans, attualmente secondo nel Mondiale a soli 3 punti dal leader Thierry Neuville.

Il belga della Hyundai potrebbe essere costretto a disputare un rally in difesa su un terreno storicamente favorevole alla casa giapponese, con l’obiettivo di limitare i danni e mettere comunque in cascina punti pesanti. Momento già delicato invece per il terzo possibile protagonista della sfida iridata, l’estone Ott Tanak, che paga ben 27 punti dalla vetta e dovrà quindi cambiare passo dal Kenya con la sua Hyundai per non lasciar scappare via i primi due.