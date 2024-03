MotoGP, Jorge Lorenzo sull’incidente Marquez-Bagnaia a Portimao: “Tra i due era Pecco a poter evitare la caduta”

Il Gran Premio del Portogallo 2024, secondo atto stagionale del Mondiale MotoGP, ha fornito numerosi spunti d’interesse tra cui spicca probabilmente l’incidente tra i pluricampioni iridati Marc Marquez e Francesco Bagnaia. A pochi giri dalla fine, mentre erano in lotta per la quinta posizione, sono infatti caduti entrambi dopo un contatto lasciando sul piatto punti preziosi per il campionato.

Jorge Lorenzo, ex rivale di MM93 e cinque volte campione del mondo, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Marc è un pilota aggressivo, ma in questo specifico caso, secondo me, non ha colpe. Chi sorpassa è davanti e non ha la visione completa di quello che succede. Al contrario, il pilota che è dietro, in questo caso Bagnaia, poteva capire l’intenzione di Marquez, pronto a tornare in linea“.

Il maiorchino ha poi aggiunto: “In questo caso, tra i due, era Pecco a poter evitare la caduta, lasciando semplicemente passare Marc. Invece, vedendo un piccolo spazio, ha aperto il gas un po’ più del normale per infilarsi, ma lo spazio lì era minimo. Tutti e due avevano la stessa intenzione, ovvero uscire per primo da quella curva, e alla fine si sono toccati. Credo che sia comunque giusto non penalizzare nessuno dei due“.

Visione del crash simile anche per un pilota spagnolo attualmente impegnato in MotoGP come Aleix Espargarò: “Penso sia un incidente di gara, è una curva dove capita sempre qualcosa ogni anno. Però credo anche che Pecco avrebbe dovuto dargli più spazio, era molto aggressivo dopo che Marc lo ha superato. Ci sono momenti in cui è frustrante essere superati. Eppure non si può agire in modo così aggressivo. Sì, Bagnaia avrebbe dovuto lasciargli più spazio“.