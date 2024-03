F1, Lewis Hamilton: “Russell ha espresso il vero potenziale della macchina, io ho scelto un set-up diverso”

Luci e ombre in casa Mercedes al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2024, primo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Se c’è sicuramente grande soddisfazione per il terzo posto di George Russell a 3 decimi dalla pole position di Max Verstappen, dall’altra faccia della medaglia preoccupa la nona piazza di Lewis Hamilton seppur a poco più di mezzo secondo dalla Red Bull.

Il sette volte campione iridato vede però il bicchiere mezzo pieno e sorride per la prestazione odierna sul giro secco a Sakhir della W15: “La posizione di George è veramente fantastica. Ha fatto un lavoro grandioso quest’oggi e sottolinea l’ottimo lavoro del team. È fantastico per noi essere a soli tre decimi dalla Red Bull qui, è davvero un passo avanti enorme“.

Hamilton, ai microfoni di Sky dopo la sessione, ha poi spiegato il motivo delle sue difficoltà nel confronto diretto con Russell in qualifica: “George ha espresso il reale potenziale della vettura. Io ho scelto una direzione diversa con l’assetto e questo mi ha fatto faticare in qualifica. Spero che non mi metta difficoltà anche domani in gara“.