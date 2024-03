F1, Lando Norris: “Ho commesso errori nel time attack. In ottica gara abbiamo un buon passo”

Non ha troppa voglia di sorridere Lando Norris al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir la McLaren ha messo in mostra buone cose, soprattutto un T2 condotto a livelli eccellenti, ma nel momento clou, quello della caccia alla pole position, il team di Woking è mancato.

La prestazione di riferimento è stata realizzata da Max Verstappen con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328. Quinto Sergio Perez a 358, sesto Fernando Alonso a 363, quindi settime e ottava le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton 531.

Il commento del pilota inglese al termine delle qualifiche: “Ho commesso un errore in curva 1 e curva 4, se avessi limato un decimo avrei guadagnato qualche posizione, ma solo quando il vento si è calmato la macchina ha ripreso vita. È una criticità che sapevamo di avere sin dai test pre-stagionali: una volta che la temperatura si abbassa, la macchina si rimette in sesto. Centrare la seconda posizione? Era possibile, ma non ci siamo riusciti”.