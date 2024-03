F1, Lewis Hamilton è pronto per calare il poker di pole in Bahrain? Ferrari variabile impazzita

Dopo tante schermaglie e chiacchiere, il primo weekend del Mondiale 2024 di Formula 1 è pronto a scaldarsi con un venerdì che prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche. Un programma anticipato per il Ramadan dal 10 marzo, che ha fatto anticipare sia il GP dell’Arabia Saudita della prossima settimana, che l’appuntamento in Bahrain che apre la stagione.

Le prime due sessioni di prove libere non hanno chiarito le gerarchie delle forze in campo: ciò che possiamo apprendere specie dal secondo turno è l’ottima competitività della Mercedes nel time attack, seppure altre scuderie possano essersi nascoste. Lewis Hamilton ha fatto il miglior tempo nella serata di Sakhir e potrebbe essere il principale di Max Verstappen per la pole, anche per il suo feeling con questo circuito: insieme a Sebastian Vettel è colui che ha ottenuto più pole position su questa pista, ben tre.

Ci sono più punti interrogativi invece riguardo alla Ferrari: la prima giornata ha mostrato sicuramente un progresso rispetto allo scorso anno, ma questo potrebbe non essere sufficiente, visti i tanti correttivi e aggiornamenti apportati anche dalle altre scuderie. Un venerdì che ha visto una Rossa cresciuta nel long run per la gestione delle gomme, ma più lenta rispetto ad altri avversari nei tratti di accelerazione. In questo contesto il Cavallino Rampante è il team più vincente con sette successi e l’ultima pole arrivò nel 2022 con Charles Leclerc, quando poi arrivò anche la doppietta il giorno successivo.

Max Verstappen invece ha giocato a nascondino? Nel suo box l’atmosfera è apparsa più tranquilla rispetto al suo compagno Sergio Perez, il quale ha avuto dei problemi con il set-up della macchina, avendo cambiato l’altezza più di una volta. L’olandese ha dichiarato di non aver spinto fino in fondo e di avere ancora margine: domani si attende un segnale per l’olandese per vedere se sarà ancora il dominatore assoluto, oppure ci sarà più equilibrio, come emerso dalle libere. Parola alla pista,