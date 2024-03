MotoGP, un venerdì…’alla Bagnaia’. Scarso feeling in FP1 e la pioggia non ha aiutato

Dopo aver svolto dei test invernali davvero convincenti, presentandosi alla vigilia della stagione nel ruolo di favorito principale per il titolo in qualità di vincitore degli ultimi due Mondiali MotoGP consecutivi, Francesco Bagnaia ha vissuto un venerdì abbastanza complicato a Lusail in occasione delle prove libere in vista del Gran Premio del Qatar 2024.

Una situazione sicuramente non inedita per “Pecco”, ormai sempre più abituato a cominciare in sordina i weekend di gara per poi venire fuori alla distanza ed esprimersi al meglio nel GP domenicale. Il pilota piemontese non è riuscito a trovare un buon feeling in FP1, lamentando poco grip al termine dei suoi primi due run di giornata e mettendoci una pezza almeno in parte all’ultimo giro del turno attestandosi in decima piazza.

Bagnaia, chiamato dunque a salire di colpi nelle pre-qualifiche in notturna, ha dovuto rimandare a domani il programma di lavoro previsto a causa dell’inatteso arrivo della pioggia. Uno scroscio che ha portato alla decisione di rimandare a domani le pre-qualifiche, effettuando dunque semplicemente un turno di prove libere sul bagnato poco indicativo per il prosieguo del weekend in Qatar.

Con gomme rain l’azzurro non ha brillato particolarmente, pur senza spingere più di tanto con la consapevolezza di non doversi prendere dei rischi inutili in quella situazione. Da domani però Pecco dovrà alzare l’asticella per ritrovare le sensazioni dei test e mettersi nelle condizioni di lottare per il successo sia nella Sprint che nella gara lunga.