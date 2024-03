F1, Jos Verstappen incalza ancora Horner: “La situazione sta incidendo su Max. Solidale con la donna coinvolta”

Jos Verstappen non è presente a Jeddah, dove si sta per disputare il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula Uno, ma non manca di aggiungere un capitolo alla querelle interna al team Red Bull. Il Christian Horner-gate sta ancora lasciando strascichi pesanti, con il team principal della scuderia di Milton Keyens che rimane al timone nonostante tutto.

Le accuse della dipendente che avrebbe subito il “comportamento inappropriato” di Chrisian Horner sarebbe stata sospesa, acuendo ulteriormente le polemiche interne. Una situazione incandescente che ha visto anche Helmut Marko messo in un angolo. Una decisione che, per usare un eufemismo, non ha fatto piacere a Max Verstappen.

Suo padre Jos, già molto pesante nei confronti del team principal inglese (“C’è tensione nel team fino a quando Horner rimane nella sua posizione di team principal. La squadra rischia di essere distrutta. Non può continuare così. Esploderà. Horner sta facendo la vittima, mentre è lui a causare i problemi”) ha rincarato la dose. “Sono solidale con la donna coinvolta, con tutto quello che ha passato, ma vedremo cosa succederà. Metterci una pietra sopra? Penso che ormai sia un po’ troppo tardi. Se è quello che vuole, bene, ma non credo sia possibile. Non voglio parlare troppo, perché creerebbe problemi”. (Fonte: MailOnline).

La preoccupazione di Jos va sul momento del figlio: “La cosa più importante è che Max sia felice – prosegue – Questo è quello che conta per me. Riguardo alla donna, sembra che Red Bull sappia cosa fare con lei, vedremo. Ma credo che spetti a lei uscire allo scoperto e vedere cosa succede. Non sono del tutto aggiornato su ciò che le sta accadendo. Tutte queste cose che stanno accadendo, stanno influenzando Max. Si parla solo di Horner e di quello che è successo in quella situazione. Nella conferenza stampa che Horner ha tenuto l’altro giorno si è parlato solo di lui e dei suoli problemi, mentre dovremmo parlare di Max, della macchina, delle sue prestazioni e della gara. Ho già detto che penso che la permanenza di Horner in Red Bull creerà dei problemi”.

Ultima battuta sull’incontro avvenuto a Sakhir tra lo stesso Jos Verstappen e proprio Christian Horner: “Ci siamo visti venerdì, prima della gara. Mi ha detto: ‘Ti fidi di me? Farò di tutto per tuo figlio’. e stavamo gesticolando, non abbiamo litigato. Ma venerdì abbiamo discusso in ufficio e sono uscito, ma poi ci siamo rivisti e mi ha detto: ‘Congratulazioni, buona gara’”.