Dove vedere in tv la F1 oggi: orario gara GP Arabia Saudita 2024, diretta Sky e differita TV8

Il Mondiale di Formula Uno 2024 si prepara per il suo secondo capitolo, ovvero il Gran Premio dell’Arabia Saudita che andrà in scena oggi a partire dalle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali).

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI ARABIA SAUDITA DI F1 DALLE 18.00

Sul tracciato di Jeddah ci attende una gara di capitale importanza per l’intera stagione. Oggi sotto le luci dei riflettori di Jeddah, infatti, non saranno in palio solamente i 25 punti del Gran Premio (+1 in caso di giro più veloce) ma, soprattutto, chiariremo parecchio a livello di prosieguo della stagione pensando a Max Verstappen.

Dopo il suo dominio assoluto nel 2023 e nel Gran Premio del Bahrain all’esordio, tutto il Circus incrocia le dita. Se, infatti, il tre-volte campione del mondo si ripeterà anche in Arabia Saudita, il rischio di vedere un nuovo monologo del portacolori della Red Bull lungo tutto il corso del campionato è notevole, dato che le piste di Sakhir e Jeddah sono molto differenti tra di loro. Ferrari, Mercedes, McLaren e Alpine incrociano le dita e provano a mettersi in luce.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro, su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) si potrà vedere in differita alle ore 21.30. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO e TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara.

CALENDARIO GP ARABIA SAUDITA F1 2024 OGGI

Sabato 9 marzo (orari italiani)

Ore 18.00, F1, Gara (50 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8 della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8.it della gara.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA F1 SU TV8

Sabato 9 marzo

Ore 21.30-23.15 F1, Gara (50 giri) – Differita gara in chiaro