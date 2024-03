F1, George Russell: “La macchina ha del potenziale. Verstappen in Mercedes? Devo pensare a me stesso”

Tra poco meno di ventiquattro ore si alzerà il sipario sul GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un appuntamento molto atteso in quanto i cinque team principali Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin, dovranno fare i conti con il circuito cittadino di Jeddah, dalle caratteristiche molto diverse rispetto a quello del Bahrein.

Sarà dunque il momento della verità per molti dei piloti protagonisti, tra cui George Russell che, nella conferenza stampa di rito, ha tracciato un piccolo bilancio su quanto visto lo scorso weekend: “La conclusione che abbiamo tratto è che la macchina ha del potenziale. Venerdì siamo stati veloci nelle qualifiche e nei long run, mentre in gara abbiamo avuto problemi di raffreddamento. Penso che ci saremmo ritrovati a lottare per la seconda posizione con Checo Perez e Carlos Sainz”, ha affermato il britannico.

Russell è poi intervenuto sugli ultimi rumors di mercato che vorrebbero Max Verstappen al voltante della Mercedes: “È la terza stagione per me con Lewis e io penso di aver fatto un buon lavoro accanto a lui e chiunque dovesse venire lo accoglierei di buon grado. Io devo pensare a me stesso”.

In ultimo il nativo di King’s Lynn ha aggiunto: “Io non so quante chance ci siano di vedere Verstappen qui. Al momento lui è il migliore e semmai bisognerebbe chiedere a Red Bull la situazione per le tante cose che stanno accadendo lì e che comunque non ci riguardano”.