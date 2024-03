F1, George Russell: “Ho commesso un errore nelle qualifiche, per questo sono indietro”

Qualifiche non entusiasmanti per la Mercedes a Jeddah, sede della seconda tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Arabia Saudita, le due W15 di George Russell e di Lewis Hamilton si sono qualificate in settima e ottava posizione, non trovando la perfezione nel proprio tentativo.

Una gara in salita domani per la scuderia di Brackley. “Sfortunatamente non sono riuscito a completare il mio ultimo giro con le gomme nuove. Ho fatto un errore, quindi mi prendo le mie responsabilità. Il mio giro più veloce quindi è stato con gomme usate. Penso che avremmo potuto ambire alla quarta posizione sulla base del nostro potenziale“, ha affermato Russell.

“Siamo così vicini che basta anche un piccolo errore per mettere tutto in discussione. Stiamo ancora imparando a conoscere questa macchina e siamo convinti che ci sia del potenziale. Cercheremo quindi di lavorarci sopra e di ottenere dal GP di domani più punti che possiamo. Certo, la strategia rischia di essere obbligata, visto il poco degrado che si prevede“, ha sottolineato il pilota britannico.

“Sono comunque fiducioso che avremo un buon passo gara per domani e confidiamo in una buona partenza“, ha concluso Russell.