F1, George Russell: “Buona giornata con tempi interessanti sia nel passo gara sia sul time attack”

Non può che sorridere George Russell al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il pilota inglese ha messo a segno il secondo tempo complessivo, alle spalle del solo Fernando Alonso. Un ottimo viatico in vista del prosieguo del weekend.

Fernando Alonso ha messo a segno un ottimo 1:28.827 con 230 millesimi di vantaggio su George Russell, quindi terzo Max Verstappen a 331 millesimi. Quarto Charles Leclerc a 353, quinto Sergio Perez a 473, sesto Lance Stroll a 509. Carlos Sainz settimo a 628, ottavo Lewis Hamilton a 677, nono Pierre Gasly a 701, mentre chiude decimo Oscar Piastri a 767.

Al termine della seconda sessione di Jeddah il giovane pilota inglese ha analizzato la sua giornata: “Penso che abbiamo vissuto una sessione un po’ frammentata. Nel complesso non credo che la macchina fosse nelle condizioni ideali o perfette. Ad ogni modo i tempi che ho realizzato sono stati interessanti. Sono andato forte sia nel time attack sia nella simulazione di passo gara. A livello generale, però, non so a che livello siamo nei confronti dei rivali. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare tra questa sera e domani. Vediamo dove possiamo arrivare”.