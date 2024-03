F1, Charles Leclerc: “Passo avanti rispetto a Sakhir, possiamo giocarcela per la pole”

Una giornata positiva per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc: la Rossa ha mostrato ancora la sua competitività nel giro secco e ha fatto registrare qualche progresso per quanto riguarda il long run. Il circuito cittadino in Arabia Saudita a Gedda ci potrebbe consegnare uno scenario più equilibrato.

Queste le dichiarazioni del monegasco al termine del giovedì di libere: “È stato uno step in avanti rispetto al Bahrein, anche se dobbiamo vedere dove siamo. Mi sono sentito bene in queste libere, ma c’è ancora del duro lavoro da fare. L’Aston Martin sembra molto forte per ora“.

“Tutti siamo sembrati molto vicini nei tempi. Adesso penseremo alla configurazione da qualifica e cercheremo di massimizzare le prestazioni. Pole? Difficile dire a che punto siamo, la mia scommessa è sì, possiamo giocarcela“.