F1, Frederic Vasseur: “A Gedda un banco di prova, ci aspettiamo di fare bene”

Messa alle spalle la prima gara di Sakhir, la Ferrari pensa all’appuntamento di Gedda (7-9 marzo) con ambizione. In Bahrain la SF-24 ha messo in mostra buone doti, che hanno permesso allo spagnolo Carlos Sainz di salire sul podio, ma nello stesso tempo i problemi freni sulla monoposto di Charles Leclerc hanno impedito al monegasco di ottenere una posizione sul podio alla sua portata.

Certo, Max Verstappen e la Red Bull hanno confermato il loro status di pacchetto da battere, ma vedremo cosa accadrà sul particolare circuito cittadino. “La prima gara della stagione ci ha confermato che abbiamo lavorato nella giusta direzione durante l’inverno: a Sakhir abbiamo visto che in qualifica i valori sono ravvicinatissimi, mentre il divario da Max Verstappen in gara è ancora rilevante. È importante però che siamo riusciti a ridurlo rispetto allo scorso anno, e questo rappresenta un buon punto di partenza“, ha raccontato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur (fonte: sito ufficiale della Ferrari).

Parlando del prossimo round sull tracciato saudita, l’ingegnere francese ha precisato: “A Jeddah siamo attesi da un banco di prova completamente differente e vogliamo verificare che quanto di buono la SF-24 ha mostrato in queste prime settimane sia confermato anche su un tracciato così diverso. La pista si caratterizza per un asfalto molto liscio, al punto che il degrado gomme dovrebbe essere trascurabile, e troveremo per la prima volta dei curvoni da alta velocità che metteranno in luce gli aspetti di carico ed efficienza aerodinamica delle vetture“.

In conclusione, c’è la convinzione di fare bene con due piloti in grado di interpretare bene la pista di Gedda: “Charles e Carlos si sono sempre trovati a proprio agio tra i muretti della Jeddah Corniche e mi aspetto di essere ancora tra i migliori, seppure in un gruppo di nuovo caratterizzato da valori serratissimi, e in condizione di giocarci risultati importanti con entrambi i piloti tanto in qualifica che in gara“.