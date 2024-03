F1, Ferrari-Newey si può fare? La Rossa vuole far suo il ‘Genio’ del Circus

Lavori in corso. La Ferrari si sta muovendo in maniera molto importante per il prossimo futuro. L’ingaggio del sette-volte iridato Lewis Hamilton per il Mondiale 2025 di F1 è stato un bel colpo prima dell’inizio del campionato di quest’anno. La Rossa ha optato per l’esperienza di qualità di Lewis, da affiancare alle indubbie capacità di guida del monegasco Charles Leclerc.

Il tutto però non sembrerebbe esaurirsi qui. Visto quanto sta accadendo in Red Bull, il caso con al centro Christian Horner potrebbe avere delle conseguenze sull’attuale organigramma nella scuderia di Milton Keynes. Ne ha parlato nelle ultime ore la Bild. La celebre testata tedesca si è espressa senza mezzi termini circa una trattativa tra il geniale Adrian Newey, padre della RB20 e di tante monoposto che hanno dominato nel Circus, e il team del Cavallino Rampante.

“La trattativa tra l’ingegnere britannico, le cui vetture hanno portato a 25 titoli mondiali nel computo complessivo, e la Ferrari sembra essere a buon punto. In questo modo, Newey esaudirebbe due desideri, vale a dire lavorare a Maranello e con Hamilton“, ha scritto il giornale teutonico. Vedremo se questa eventualità si concretizzerà, ricordando il cambiamento regolamentare del 2026, quando si sfrutteranno power unit di nuova generazione e le monoposto avranno caratteristiche un po’ diverse.

Non c’è però solo la Ferrari a tentare Newey. Si parla di Aston Martin, che attraverso il brand Aramco (colosso petrolifero saudita), potrebbe far valere argomenti economici piuttosto allettanti. Non resta che attendere gli sviluppi della questione.