F1, Fernando Alonso: “Molto contento del 4° posto. Un podio domani? Sarebbe una sorpresa enorme”

Fernando Alonso è raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah, infatti, il due volte campione del mondo ha messo in scena una prestazione di alto livello, chiudendo subito alle spalle dei migliori, con una importante quarta posizione.

La pole position, nemmeno a dirlo, è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:24.472 con ben 319 millesimi su Charles Leclerc. La seconda fila è aperta da Sergio Perez a 335 millesimi, mentre è quarto proprio il pilota asturiano con 374 millesimi dalla vetta. Come si può vedere, distacchi davvero minimi.

Al termine delle qualifiche odierne, il nativo di Oviedo ha racconto le sue sensazioni: “Sono molto felice. Tutti i dubbi che avevamo prima dell’inizio della giornata sono stati spazzati via. All’esordio a Sakhir eravamo la quinta forza alle spalle di Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes, ma ora abbiamo fatto qualcosa in più. Ora dovremo confermarci domani”.

Lo spagnolo, tuttavia, ha ben chiaro il punto centrale del suo weekend: “La vera questione sarà la gara di domani. Un podio? Per me penso sarebbe una sorpresa notevole. In Bahrain siamo stati performanti sul giro secco. Qui abbiamo replicato. Un podio sarebbe un ottimo viatico per il prosieguo della stagione”.