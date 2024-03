MotoGP, Enea Bastianini: “Una giornata strana per la pioggia, bene sul giro secco. C’è da lavorare sul passo”

Due settimi posti sono arrivati per Enea Bastianini in una giornata molto strana del week end del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Lusail è arrivata la pioggia a scompaginare le carte. A causa di queste condizioni meteo, le cosiddette “pre-qualifiche” sono state spostate a domani.

La FP2, infatti, si è trasformata in un turno in cui testare le condizioni da bagnato e mettere nelle condizioni i piloti di conoscere il proprio limite. Da questo punto di vista il romagnolo ha concluso sempre in top-10 nelle due sessioni disputate. Giova considerare che con tutto il programma del sabato che verrà anticipato di 20 minuti.

“È stata una prima giornata un po’ strana per il Qatar, con la pioggia che qui è un’eventualità più unica che rara. Alla fine, è andata bene, ho chiuso entrambe le sessioni in settima posizione ed in entrambe le condizioni di pista mi sono sentito abbastanza a mio agio“, ha raccontato Enea (fonte: sito ufficiale Ducati).

“Sicuramente sul bagnato dobbiamo fare qualche passo in avanti ma sull’asciutto siamo andati bene. Sul time attack siamo forti, ma dobbiamo lavorare ancora un pochino sul passo. Domani sicuramente anche gli altri ridurranno il distacco, quindi dovremo fare un altro step“, ha concluso Bastianini.