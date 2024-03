F1, dopo il cambio di PU, un problema idraulico ai freni ha messo ko Verstappen. Allarme-affidabilità in Red Bull?

Il Gran Premio d’Australia ha scritto una pagina quasi storica di questa era della Formula Uno. Max Verstappen si è fermato. Dopo 9 successi di fila tornando alla passata stagione. Dopo 19 vittorie nelle ultime 20 gare. Dopo 43 appuntamenti sempre a punti. Il circuito dell’Albert Park, invece, ha visto l’olandese fermarsi dopo una manciata di chilometri. Dopo la sostituzione della Power Unit (in maniera completa) nella mattinata del sabato, un altro problema di affidabilità per il tre-volte campione del mondo? Proviamo ad analizzare la situazione con dovizia di particolari.

Quando si è visto uscire fumo copioso dal retrotreno della RB20 con il numero 1 sul musetto, tutti sono andati subito a pensare alla sostituzione del motore. Ma, dopo pochi istanti, si è visto come i problemi non fossero a livello di Power Unit, ma attorno ai freni. Esattamente dal “brake duct”. Fumo che si è trasformato in fiamme e, infine, quando il portacolori della Red Bull stava rientrando mestamente nella pit-lane, addirittura in una esplosione che ha visto saltare i tre cestelli che coprono pinza e disco. Il passaggio a Brembo ha provocato problemi preoccupanti per il team di Milton Keynes?

Dalle prime analisi sulla vettura di Max Verstappen sembra che si sia verificato un cedimento sulla linea idraulica dell’impianto posteriore, come riportato da Motorsport.com, determinando il bloccaggio dei pistoncini della pinza e facendo aderire le pastiglie al disco come se il freno, effettivamente, fosse bloccato.

Mistero risolto, quindi, ma il campanello d’allarme rimane ben nitido all’orizzonte. Dopo, sostanzialmente, due anni nei quali la vettura di “Super Max” non ha vissuto il minimo balbettio, sono arrivati due problemi nel breve volgere di poche ore. Uno, addirittura, ha portato al ritiro il nativo di Hasselt. Ad inizio stagione, vedendo le prestazioni della RB20, i rivali della Red Bull confidavano nella cabala o in qualche problema di affidabilità per vivere una stagione con un Max Verstappen meno dominante rispetto a 2022 e 2023.

Lo spiraglio si è visto a Melbourne? Per avere ulteriori conferme, o smentite, sarà sufficiente rivalutare tutto nelle prossime uscite. Intanto l’olandese dopo una brutta notizia, ne ha ricevuto una migliore: la sua Power Unit sostituita sarà ancora utilizzabile e potrà essere gestita nelle prove libere in arrivo.