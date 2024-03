F1: Daniel Ricciardo è a rischio sostituzione. Helmut Marko pensa a Lawson

Il Mondiale 2023 di F1 è appena cominciato, eppure c’è chi già rischia il suo posto da pilota titolare. Stiamo parlando di Daniel Ricciardo che, secondo i media di Australia e soprattutto Nuova Zelanda, potrebbe essere sostituito a breve lasciando così a un altro pilota il suo posto sulla Racing Bulls.

Il nome indicato per l’avvicendamento? Quello del neozelandese Liam Lawson, drive classe 2002 che già l’anno scorso aveva guidato l’Alpha Tauri mettendo insieme 2 punti in 5 Gran Premi e destando un’ottima impressione.

A spingere per questo cambio sarebbe il super consulente del gruppo Red Bull: Helmut Marko, insoddisfatto di quanto fatto registrare da Daniel Ricciardo, ancora a zero punti, in questo avvio di stagione.

Il tempo non è poi tanto, Marko avrebbe dato a Ricciardo ancora due Gran Premi per provare a invertire la rotta: Giappone, a Suzuka, e Cina, a Shangai. Se non ci dovessero essere degli scossoni positivi per il pilota con origini italiane, il GP di Miami vedrebbe allora Lawson tornare in F1.