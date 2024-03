F1, Christian Horner: “Il ritiro di Verstappen fa male, dobbiamo capire la causa. Perez aveva il fondo danneggiato”

Dopo un avvio di stagione straordinario, con due pole position e due doppiette in altrettante tappe disputate, Red Bull incappa in un brutto passo falso nel Gran Premio d’Australia 2024, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen si è ritirato al quarto giro per un problema di affidabilità (surriscaldamento dei freni), mentre Sergio Perez è arrivato quinto con quasi un minuto di ritardo dal vincitore.

“Si è trattato di un problema ai freni. Sembrava ci fosse sin dall’inizio della gara, motivo per cui Max lo ha descritto come avere un freno a mano tirato. Ciò ha provocato un aumento del calore, risultando in un incendio. Adesso abbiamo recuperato tutti i dettagli ed esamineremo il danno per capire esattamente cosa lo ha causato“, spiega Christian Horner.

“Quando un pilota scende dall’auto dopo un ritiro è sempre frustrato. Max però è stato davvero molto gentile con la squadra. Il ritiro fa male a tutti, ma dobbiamo imparare da questo e capire cosa lo ha provocato. È comunque notevole per Max il fatto di essere in testa al Mondiale dopo tre GP nonostante un DNF. Tante lezioni imparate oggi“, prosegue il CEO di Red Bull Racing ai microfoni di Sky Sports UK.

Horner ha poi commentato il quinto posto di Perez: “Probabilmente non se ne è accorto, ma ha riportato alcuni danni sulla monoposto e ha perso una notevole quantità di carico aerodinamico dal fondo quando ha superato Alonso. A quel punto il degrado delle gomme è peggiorato ulteriormente e non era buono alla fine del run. La verità è che in questo weekend faticavamo negli stint: è strano per le nostre monoposto e dobbiamo capire come mai sia accaduto“. Il team principal Red Bull ha voluto infine complimentarsi con Carlos Sainz per la vittoria: “Ci tengo a congratularmi con lui dopo l’intervento chirurgico. Grande prestazione sua e della Ferrari“.