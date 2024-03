F1, Charles Leclerc: “La vittoria di Sainz in Australia mi dà grandi stimoli per il GP del Giappone”

Uno spingersi a vicenda. Un week end felice per la Ferrari a Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino dell’Albert Park si è concretizzata una doppietta che non era attesa nel terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno concluso al primo e al secondo posto, approfittando anche del ritiro della Red Bull dell’olandese Max Verstappen.

Eccezionale la prestazione di Sainz, reduce da giorni complicati. L’iberico, infatti, non aveva potuto prendere parte al GP d’Arabia Saudita, secondo round del campionato, per via di un attacco di appendicite acuta. Il madrileno si è dovuto sottoporre anche a un intervento chirurgico e sulla sua partecipazione al fine settimana australiano c’erano dubbi.

La vittoria conquistata, quindi, la dice lunga su quanto fatto dall’iberico, che al termine di quest’annata lascerà Maranello per trovare una nuova sistemazione. E’ noto, infatti, l’ingaggio del britannico Lewis Hamilton, che andrà ad affiancare Leclerc. Quest’ultimo, sicuramente, avrebbe voluto essere al posto dello spagnolo e sul gradino più alto del podio.

Una tre-giorni problematica per il pilota del Principato, che però davanti ai microfoni ha ribadito un concetto: “Carlos in Australia ha disputato un weekend migliore del mio, io non sono stato perfetto né in qualifica né nel secondo stint di gara dove ho avuto più degrado gomme del previsto. Fondamentalmente è da tre anni che arriva una gara in cui Sainz mi batte e allora poi io spingo per batterlo in quella successiva. In questo modo miglioriamo. È molto stimolante avere un compagno di box come Sainz”.

Ci si prepara quindi al prossimo GP del Giappone (5-7 aprile) con ulteriori motivazioni e vedremo se Leclerc saprà confermare quanto detto.