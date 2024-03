F1, Charles Leclerc: “Ci aspettiamo di essere nelle stesse condizioni viste in Arabia Saudita”

Dopo una settimana di pausa, il Circus della F1 si rimette in marcia. Messi in archivio i week end in Bahrain e in Arabia Saudita, si volge lo sguardo all’Australia. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, sarà aperta la caccia all’olandese Max Verstappen e alla Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha dominato la scena nei primi due fine-settimana, viste le doppiette con Verstappen e Sergio Perez.

La Ferrari ha fatto vedere di essere la seconda forza in pista, cogliendo a Sakhir il terzo posto con lo spagnolo Carlos Sainz e il medesimo piazzamento con il monegasco Charles Leclerc a Jeddah. Cosa accadrà nella terra dei canguri? Leclerc è intervenuto ai microfoni dei media presenti a Melbourne, esprimendo le proprie aspettative nel terzo round stagionale.

“Ci aspettiamo, in tutta onestà, di essere più o meno dove eravamo in Arabia Saudita: veloci nelle qualifiche e un po’ meno in gara, nel confronto con la Red Bull. Loro sono il team da battere, a noi spetterà il compito di provare ad avvicinarci e sfruttare quello che il week end ci darà“, ha affermato il pilota monegasco.

Una Ferrari che ritroverà anche il suo altro racing driver Sainz, costretto a saltare qualifiche e GP d’Arabia Saudita per un attacco di appendicite, che ha reso necessario un intervento chirurgico. Lo spagnolo sarà all’Albert Park, ma sul suo rendimento c’è un bel punto di domanda.