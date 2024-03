F1, Carlos Sainz: “Ho fatto di tutto per essere pronto, ma non sarò al 100%”

Il ritorno di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari tornerà nell’abitacolo della Rossa nel week end del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park a Melbourne, Carlos vorrà mettersi alla prova, reduce da un attacco di appendicite a Jeddah (Arabia Saudita), con annesso intervento chirurgico.

Sainz non aveva potuto prendere parte alle qualifiche e al GP sul tracciato saudita, lasciando spazio al giovanissimo Oliver Bearman, distintosi per la sua prestazione con la SF-24. La domande che ci si pone è la seguente: come reagirà il fisico di Carlos agli sforzi che richiede una F1?

“Potrò dirlo domani, quando torno in macchina e la forza G sarà una variabile da considerare”, le prime parole dell’iberico ai microfoni dei media. “Ma mi sento pronto. Ho fatto tutto il possibile per recuperare ed essere al via del fine-settimana. Ho spinto al massimo per esserci e ora è il momento di salire in macchina e vedere come mi sento“, ha dichiarato Sainz.

“Sicuramente non sarò al 100%, perché non ho potuto allenarmi come avrei voluto, ma comunque mi sono sottoposto a una preparazione tale da competere qui in Australia. Sono convinto di poter mettere insieme un bel week end e l’obiettivo è quello di sfidare le Red Bull“, ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari.