Equitazione: Lorenzo De Luca sarà alle finali della FEI Jumping World Cup 2024

Il 1° aviere scelto Lorenzo De Luca rappresenterà l’Italia del salto ostacoli alle FEI Jumping World Cup Final 2023/2024, che si terranno a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 16 al 20 aprile.

Nella 44esima edizione della rassegna, l’azzurro farà parte del concorso con due cavalli: Cappuccino 194 e F One USA.

Non è la prima volta che Lorenzo De Luca parteciperà a questo evento, anzi per lui sarà la terza presenza: la prima nel 2017 a Omaha, la seconda nel 2019 a Goteborg, in entrambe le circostanze con Ensor de Litrange LXII.

Lorenzo De Luca sale al secondo posto nella classifica degli azzurri più presenti nelle FEI Jumping World Cup Final: Jerry Smit (4 finali), Juan Carlos Garcia e Giorgio Nuti (2 finali), Natale Chiaudani, Diego De Riu, Gianni Govoni e Luca Maria Moneta (1 finale ciascuno).