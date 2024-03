Equitazione, Eventing Nations Cup 2024: Italia seconda a Montelibretti nella prima tappa stagionale

La prima tappa dell’Eventing Nations Cup 2024 si chiude con il secondo posto dell’Italia: al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, vicino Roma, vince la Francia con 122.70, davanti agli azzurri, secondi a quota 144.50, che riescono a stare davanti alla Svizzera, terza a quota 145.30, a soli 0.80 dall’Italia. Più indietro la Spagna, quarta con 1083.10, e l’Australia, quinta a quota 2051.00.

L’Italia accumula 144.50 punti negativi: quinto posto a livello individuale per il sergente maggiore Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future con 42.90, ottavo per Alessio Proia su Gatto Salta d’O con 46.80, 17° per l’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi su Euphorie con 54.80, mentre il caporal maggiore Pietro Majolino su Fearendile de Meara si ritira dopo il cross country, ed il suo punteggio (1000) viene scartato.

Nel concorso individuale doppietta transalpina con Benjamin Massie su Figaro Fonroy, primo con 39,40, davanti a Maxime Livio su Vegas des Boursons, secondo con 39,60, mentre completa il podio lo spagnolo Carlos Diaz Fernandez su Taraje CP 21.10, terzo con 41,30. Tra i binomi italiani in gara a titolo individuale si segnalano i piazzamenti del Primo Aviere Capo QS Fabio Fani Ciotti su Bolt MCR, 11° con 50.40, e dell’assistente capo delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, 14ma con 50.70.

Il Presidente della FISE, Marco Di Paola, ha commentato al sito federale: “Buona la prima. La nazionale italiana ha centrato la seconda posizione di questo primo appuntamento di FEI Eventing Nations Cup e quindi complimenti a cavalieri e cavalli ed a tutto il loro staff per l’importante risultato. Il nostro obiettivo più importante sono i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in un percorso sportivo strutturato per arrivare all’appuntamento nella miglior forma possibile attraverso una preparazione mirata e questo primo momento di confronto è stato molto positivo per la squadra“.

Gli fa eco il Capo Equipe dell’Italia del completo, Giacomo Della Chiesa: “Siamo soddisfatti perché questo primo appuntamento di squadra del 2024 è andato molto bene. Abbiamo presentato una squadra con due atleti giovani, Proia e Majolino, e due cavalieri più esperti, Portale e Girardi, e la formazione si è ben comportata, portando l’Italia a mantenere la seconda posizione della classifica finale ed a centrare così il secondo gradino del podio. L’andamento è positivo, continueremo a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti al fine di arrivare con la miglior preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024“.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 FIGARO FONROY – Benjamin MASSIE 39,40

2 VEGAS DES BOURSONS – Maxime LIVIO 39,60

3 TARAJE CP 21.10 – Carlos DIAZ FERNANDEZ 41,30

4 UTRERA AA 35 1 – Esteban BENITEZ VALLE 41,80

5 SCUDERIA 1918 FUTURE – Emiliano PORTALE 42,90

6 EGO DES CABANES – Luc CHATEAU 43,70

7 CARTANIA – Felix VOGG 45,90

8 GATTO SALTA D’O – Alessio PROIA 46,80

9 AMANSARA – Philip RYAN 47,10

10 TOSCA DEL CASTEGNO – Robert POWALA 47,50

11 BOLT MCR – Fabio FANI CIOTTI 50,40

12 ZAM F – Henrik ADNERVIK 50,50

13 SEVEN DE NOUVOLIEU ENE HN – Elora DE ARTOLA 50,60

14 FIDJY DES MELEZES – Evelina BERTOLI 50,70

15 HUBERTHUS AC – William LEVETT 51,00

16 VICTORYHOPE TREILLE – Nadja MINDER 52,30

17 EUPHORIE – Fosco GIRARDI 54,80

18 QUALITY IN TIME – Matteo ORLANDI 56,40

19 B.GRIMM BILLY ELMY – Korntawat SAMRAN 59,10

20 LEOPOLD K – Mattia LUCIANI 61,40

21 OTTAWA DES DESIG – Carlos DIAZ FERNANDEZ 63,90

22 SUTTOGO GEORG – Fabio FANI CIOTTI 67,00

23 CANTOLATO – Mattia LUCIANI 67,30

24 BORN WEST – Matilde PIOVANI 68,20

25 MADOCK – Jaroslav ABIK 71,40

26 DJAKARTA DE MANCY – Roberto RIGANELLI 72,20

27 CROUESWAN EB Z – Rafael MAMPRIN LOSANO 72,90

28 BIG BOSS MELO – Mathieu CHOMBART 76,20

29 CASALLIA S – Sarah CLARK 87,50

610 STARMAN – Gonzalo BLASCO BOTIN ritirato nel salto ostacoli 1000,00

640 DUQUE HSM – Antonio CEJUDO CARO eliminato alla terza ispezione 1000,00

650 FEARENDILE DE MEARA – Pietro MAJOLINO ritirato dopo il cross country 1000,00

700 IMPERIAL VAN DE HOLTAKKERS – Susanna BORDONE eliminato nel cross country 1000,00

710 ESCARA GP – Esteban BENITEZ VALLE ritirato nel cross country 1000,00

710 MASTER QUALITY IMP – Rafael MAMPRIN LOSANO ritirato nel cross country 1000,00

710 VOLNAY DE LA TRIBALLE – Marçal PIRO PATAU ritirato nel cross country 1000,00

710 CHOCOLAT DE LIGNIERE – Ludovica MANZOLI ritirato nel cross country 1000,00

710 ULTRASOURCE DEL CERRO 35 – Francisco GAVIÑO GONZALEZ ritirato nel cross country 1000,00

710 EXCLUSIEF – Anna BARACCA ritirato nel cross country 1000,00

710 TRADEWINDS ALFREDO – Andrea DOCIMO ritirato nel cross country 1000,00

750 LV BALOU JEANZ – Sarah CLARK ritirato dopo il dressage

750 DHI HAKA – Amanda BRIEDITIS ritirato dopo il dressage

800 SHADOW MAN – Christopher BURTON eliminato nel dressage

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Francia 122,70

FIGARO FONROY – Benjamin MASSIE 39,40

VEGAS DES BOURSONS – Maxime LIVIO 39,60

EGO DES CABANES – Luc CHATEAU 43,70

BIG BOSS MELO – Mathieu CHOMBART 76,20

2 Italia 144,50

SCUDERIA 1918 FUTURE – Emiliano PORTALE 42,90

GATTO SALTA D’O – Alessio PROIA 46,80

EUPHORIE – Fosco GIRARDI 54,80

FEARENDILE DE MEARA – Pietro MAJOLINO ritirato dopo il cross country 1000,00

3 Svizzera 145,30

CARTANIA – Felix VOGG 45,90

AMANSARA – Philip RYAN 47,10

VICTORYHOPE TREILLE – Nadja MINDER 52,30

4 Spagna 1083,10

TARAJE CP 21.10 – Carlos DIAZ FERNANDEZ 41,30

UTRERA AA 35 1 – Esteban BENITEZ VALLE 41,80

DUQUE HSM – Antonio CEJUDO CARO eliminato alla terza ispezione 1000,00

ULTRASOURCE DEL CERRO 35 – Francisco GAVIÑO GONZALEZ ritirato nel cross country 1000,00

5 Australia 2051,00

HUBERTHUS AC – William LEVETT 51,00

LV BALOU JEANZ – Sarah CLARK ritirato dopo il dressage 1000,00

SHADOW MAN – Christopher BURTON eliminato nel dressage 1000,00

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2024 DOPO LA PRIMA TAPPA

1 Francia 100

2 Italia 90

3 Svizzera 80

4 Spagna 70

5 Australia 60