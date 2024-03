Equitazione: la Nations Cup di completo riparte da Montelibretti

La Nations Cup 2024 di completo, per quanto riguarda l’equitazione, sarà inaugurata nel prossimo fine settimana, dal 15 al 17 marzo, dall’evento che si terrà presso il Centro Militare di equitazione di Montelibretti, nelle vicinanze di Roma.

La manifestazione, che contemplerà prove di dressage, cross country e salto a ostacoli, sarà di fatto, quella che aprirà la stagione che porta alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia, per quanto riguarda questa specialità equestre, sarà presente con tutta la squadra per competere sia nella gara per nazioni sia in quella individuale, con i suoi cavalieri e le sue amazzoni.

A guidare il team azzurro saranno il Capo Equipe e selezionatore Giacomo Della Chiesa, la Team Manager e selezionatrice Katherine Ferguson Lucheschi, e Iacopo Comelli, presente in qualità di tecnico della squadra senior.

I convocati – 3 titolari, che saranno in concorso anche nella prova individuale, più 1 riserva – sono: l’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi su Euphorie, il caporal maggiore Pietro Majolino su Fearendile de Meara, il sergente maggiore Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future ed Alessio Proia su Gatto Salta d’O.

Un evento di lancio in tutti i sensi, anche perché dopo la rassegna di Montelibretti in agenda saranno previste altre sette tappe: Chatsworth (Gran Bretagna), Millstreet (Irlanda), Avenches (Svizzera), Strzegom (Polonia), Arville (Belgio), Lignières (Francia) e Boekelo (Paesi Bassi).