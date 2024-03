Equitazione: Emiliano Portale è terzo dopo il primo turno del dressage di completo a Montelibretti

Con la prima parte della prova di dressage, la tappa inaugurale della Nations Cup 2024 in corso di svolgimento a Montelibretti si è ufficialmente aperta. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara della città capitolina.

La performance migliore l’ha fatta registrare lo spagnolo Carlos Diaz Fernandez che, in sella a Taraje, ha fatto registrare score di 30.50 punti precedendo lo svizzero Felix Vogg, secondo a 31.10 (su Cartania), e l’azzurro Emiliano Portale, terzo a 31.70 (su Scuderia 1918 Future).

Il resto dei cavalieri italiani in concorso invece si è rispettivamente sistemato in 9a piazza, Fosco Girardi a 34.00 (su Euphorie), in 14esima posizione, Pietro Majolino (37.50 – Fearendile de Meara), in 17esima e 18esima piazza, infine, Alessio Proia (38.80 – Gatto Salta d’O) e Fabio Fani Ciotti (39.60 – Bolt MCR).

Domani sarà dato spazio alla seconda parte dei concorrenti in gara, sempre nel dressage, per poi rendere note le classifiche che saranno propedeutiche al cross country di sabato 16 marzo.