Equitazione, Campionati Italiani salto a ostacoli 2024: il primo passo verso il Piazza di Siena

La stagione equestre, in particolare quella nazionale e internazionale del salto a ostacoli, entra sempre più nel vivo in questo 2024 che culminerà nelle Olimpiadi estive di Parigi, dove si assegneranno le medaglie individuali e le medaglie a squadre.

Ma per arrivare alla capitale transalpina bisognerà passare prima da numerose tappe intermedie. A questo proposito, la FISE ha reso note le date dei Campionati Italiani 2024, che si terranno dal 18 al 21 aprile presso il Centro Ippico Le Siepi di Cervia (Ravenna).

L’evento – fa sapere la Federazione Italiana Sport Equestri – che di fatto inaugura il “Calendario Manifestazioni di Vertice sulle quali verrà monitorata, insieme agli CSIO e i CSI a 3 stelle e superiori, l’attività degli azzurri del Team Italia”.

L’edizione numero 58 dei Campionati Italiani di salto a ostacoli sarà, a livello interno, il lasciapassare per partecipare poi alla 91esima edizione del CSIO di Piazza di Siena a Roma: il Grand Prix internazionale che si terrà nella capitale dal 23 al 26 maggio.

Come avvenuto in passato infatti: “Gareggeranno infatti di diritto nell’ovale di Villa Borghese il vincitore del Campionato Assoluto, che sarà inserito nella lista dei cavalieri italiani con diritto di accedere, previa qualifica qualora prevista, al Gran Premio, mentre il secondo ed il terzo classificato, previa valutazione del Selezionatore, saranno inseriti o nella lista con possibilità di accesso al Gran Premio o nella lista dei cavalieri che non avranno accesso al Gran Premio”.