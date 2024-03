Equitazione: la Francia balza in testa al completo di Montelibretti. Italia ancora seconda dopo il cross country

Una giornata di stravolgimenti e conferme. Il cross country del completo della prima tappa della Nations Cup 2024, in corso di svolgimento a Montelibretti (Roma), regala emozioni e modifiche nella classifica a squadra e nella classifica individuale dell’evento.

La Francia infatti, trascinata da Benjamin Massie e Maxime Livio, rispettivamente in sella a Figaro Fonroy e Vegas Des Boursons, si è presa il momentaneo primo posto a quota 113,90. Alle spalle dei transalpini, conserva la seconda posizione, l’Italia: gli azzurri vanno a 120.00 punti di penalità totali, per effetto delle prestazioni di Emiliano Portale (5.60 – Scuderia 1918 Future), Pietro Majolino (3.20 – Feareandile de Mara) e Fosco Girardi (8.00 – Euphorie), mentre Alessio Proia (8.00 – Gatto Salta d’O) rimane in posizione di scarto. Al terzo posto, perde la testa, rimane comunque nei quartieri alti della graduatoria, la Spagna: iberici a 122.70; con la Svizzera quarta a 130.10 e l’Australia quinta.

Il computo della classifica individuale, invece, vede Benjamin Massie e Maxime Livio in prima e seconda posizione con lo score di 35.00 e 35.60, con in terza posizione lo spagnolo Esteban Benitez Valle, in sella a Utrera AA 53 1, complessivamente a 36.60. Emiliano Portale è il migliore degli italiani: quarto a 37.30.

Domani ci si gioca il tutto per tutto su tutti i fronti con la prova del salto ostacoli.