Equitazione: Italia seconda nel completo di Montelibretti dopo il dressage

Il round di dressage della prima tappa della Nations Cup 2024 di completo, per quanto riguarda l’equitazione, in corso di svolgimento a Montelibretti, è andato ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose e quali sono le classifiche a squadre e individuali.

Nella graduatoria dedicata alle nazioni, in testa c’è la Spagna con un totale di 100,30: gli iberici precedono una più che positiva Italia, seconda a 103,20, frutto dei punteggi di Emiliano Portale (su Scuderia 1918 Future – 31,70), Fosco Girardi (Euphorie – 34,00), e Pietro Majolino (Fearendile de Meara – 37,50), mentre ad essere scartato è stato lo score di Alessio Proia (Gatto salta d’O – 38,80), e la Svizzera, attualmente terza a 104,10; quarta la Francia (108,40), quinta l’Australia, che però ha dovuto fare i conti con l’eliminazione di uno dei suoi rappresentanti.

La classifica individuale, diversamente, vede davanti a tutte l’azzurra Evelina Bertoli: prima avendo accumulato soltanto 29.90 punti di penalità, in sella a Fidjy Des Melezes. Alle sue spalle vi sono lo spagnolo Carlos Diaz Fernandez, momentaneamente secondo a 30.50 (montante Taraje CP 21.10), e l’elvetico Felix Vogg, con Emiliano Portale quarto e Matilde Piovani quinta a 32.00 (su Born West); entrambe le amazzoni italiane sono in gara solo per il concorso individuale.

Domani si prosegue nella prova di completo: dal dressage si passerà al cross country, mentre la conclusione sarà prevista domenica con la prova di salto a ostacoli.