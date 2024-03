Dove vedere la F1 in tv oggi: orari prove libere GP Arabia Saudita 2024, programma, streaming

Una giornata di grande rilievo. Oggi, giovedì 7 marzo, comincia con le prove libere il weekend che ci porterà al GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul circuito cittadino di Jeddah. Un fine settimana che, per rispetto del Ramadan, vedrà disputarsi la gara nuovamente di sabato, anticipando quindi di un giorno il programma.

Cosa aspettarsi? Difficile dirlo. Per le cinque scuderie di punta sarà importante capire le prestazioni delle rispettive monoposto in in un tracciato dalle caratteristiche nettamente diverse rispetto a quelle del Bahrain. I fari saranno chiaramente puntati sulla Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, autori di una doppietta in occasione del primo appuntamento.

Attesa inoltre per i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre che per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell; importante capire anche la risposta della McLaren, scuderia che potrebbe giovare della pista e battagliare per le prime posizioni. A caccia del riscatto inoltre la Aston Martin dopo una gara nel Bahrain al di sotto delle aspettative.

Le prove libere del GP dell’Arabia Saudita coinceranno alle ore 14:30 italiane (le 16:30 locali) con la FP1. La FP2 partirà invece alle 18:00. Le due sessioni saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201, limitatamente alla FP1), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213), mentre in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione. Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024

Giovedì 7 marzo

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Prove libere 2

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) solo per FP1, Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per entrambe le sessioni. Nessuna copertura su TV8 delle prove libere

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta testuale: OA Sport