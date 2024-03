Moto2: Canet guida in Qatar, Arbolino e Vietti direttamente in Q2

Si è conclusa da poco la sessione di prove libere del mattino del GP del Qatar 2024, la terza in relazione alla Moto2. Al comando Aron Canet: lo spagnolo guida in 1’57″176 in sella alla Kalex della Fantin Racing e cerca così di lanciare segnali in questo fine settimana di debutto.

La sessione si caratterizza subito per un’interruzione causata da una bandiera rossa. La ragione risiede nel fatto che, alla curva 13, Jake Dixon viene disarcionato dalla sua Kalex del CF Moto Aspar Team. Per il britannico nulla di grave, a parte lo spavento per aver fatto decine di metri prima in aria e poi a terra.

Dopo la ripresa, avvenuta nel giro di alcuni minuti, si va avanti con test di vario genere e, alla fine, a risultare leader è Canet davanti al thailandese Somkiat Chantra, staccato di 249 millesimi. Ne paga 345 Tony Arbolino, che comunque è terzo e primo degli italiani direttamente ammessi alla Q2. Con lui anche Celestino Vietti, decimo a 687 millesimi; per Dennis Foggia 19° posto e Q1 obbligata con un ritardo di 1″088.

Detto degli italiani, quarto posto per Fermin Aldeguer, uno dei pochi non Kalex (è in sella alla Boscoscuro del team Sync SpeedUp): per l’iberico 381 millesimi di distacco, mentre sono 399 quelli del giapponese Ai Ogura. Sesto l’olandese Zonta van de Goorbergh in 1’57″625, poi gli spagnoli Manuel Gonzalez e Sergio Garcia in 1’57″709 e 1’57″779, nono il sudafricano Darryn Binder in 1’57″821 e decimo il già citato Vietti.