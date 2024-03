Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2024: orari, programma in chiaro, streaming

Domenica 31 marzo, nel giorno in cui in Italia cade la Pasqua, gli occhi di tutti gli appassionati sportivi saranno rivolti verso il Belgio, più precisamente sulle strade del Giro delle Fiandre. La seconda Classica Monumento dell’anno è ormai alle porte, e gli otre 270 chilometri che separano la partenza Antwerpen dall’arrivo di Oudenaarde saranno come sempre spettacolari.

Siamo arrivati all’edizione numero 108 della ‘Ronde van Vlaanderen’, e il campione in carica è Tadej Pogacar. Lo sloveno però, che quest’anno proverà la doppietta Giro-Tour, sono sarà al via per difendere il suo successo dello scorso anno. Il favorito n.1 sarà proprio colui che partirà con il dorsale uno, l’olandese Mathieu Van der Poel. Il fenomeno neerlandese va alla caccia del suo terzo successo in questa corsa, ma purtroppo non ci potrà essere il duello con l’altro fenomeno delle classiche. Mercoledì infatti è stata una giornata nera per Wout Van Aert, con il belga che è caduto rovinosamente nell’ultima corsa di preparazione al Fiandre rompendosi la clavicola. Van der Poel quindi è nettamente il principale indiziato per alzare le braccia al cielo a fine giornata, ma dovrà fare attenzione, tra gli altri, a Biniam Girmay, Julien Alaphilippe e Matteo Jorgenson.

In casa Italia i riflettori sono puntati soprattutto su Alberto Bettiol, che questa corsa l’ha già vinta nel 2019. L’alfiere dell’EF Education – EasyPost è stato l’ultimo azzurro ad imporsi alla ‘Ronde’, e quest’oggi sarà la freccia principale dell’arco italiano. Un po’ di incognite aleggiano intorno a Jonathan Milan, che potrebbe anche ricoprire i gradi di capitano della Lidl-Trek. Il danese Mads Pedersen infatti è uscito malconcio dalla stessa caduta che ha coinvolto Van Aert, se sta bene è il principale antagonista di Van der Poel, ma se le escoriazioni dovessero farsi sentire ecco che ‘Johnny’ potrebbe correre da n.1. Attenzione poi ad un rivitalizzato Matteo Trentin, e alla possibile sorpresa Luca Mozzato.

Il Giro delle Fiandre 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD e sulla Rai (nel dettaglio su Rai SportHD dalle 9.50 alle 15.00 e poi su Rai 2 fino a fine corsa) in diretta integrale a partire dalle ore 9.50; in diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+, DAZN, Sky Go e Now TV, sempre dalle ore 9.50. OA Sport invece, come sempre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dal primo all’ultimo chilometro.

CALENDARIO GIRO DELLE FIANDRE 2024

Domenica 31 marzo



Orario di partenza: 10.20

Orario d’arrivo: 16.30 circa

GIRO DELLE FIANDRE 2024: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle 9.45; Rai Sport dalle 9.50 alle 15.00 e poi Rai 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go e Now TV dalle 9.45; Rai Play dalle 9.50

Diretta live testuale: OA Sport