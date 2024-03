Collins-Rybakina oggi, Finale WTA Miami 2024: orario, programma, tv, streaming

Danielle Collins contro Elena Rybakina. La sorpresa al (quasi) passo d’addio contro una delle favorite a ogni singolo torneo che viene approcciato dalle giocatrici. Il WTA 1000 di Miami, quarto della stagione femminile, porta in scena anche questa situazione.

L’americana può diventare la prima del suo Paese a vincere dal 2018 il torneo: l’ultima fu Sloane Stephens. Non all’Hard Rock Stadium, però: si giocava ancora a Crandon Park, anzi quella fu l’ultima edizione lì giocata. La kazaka, d’altro canto, dopo la sconfitta nell’ultimo atto del 2023 contro una rediviva Petra Kvitova, punta a prendersi un titolo che la porterebbe più vicina al terzo posto del ranking WTA, oggi occupato da Coco Gauff, che al quinto. Precedenti: 3-1 Rybakina, ma tutti estremamente lottati.

La finale del WTA 1000 di Miami tra Danielle Collins ed Elena Rybakina si giocherà non prima delle ore 20:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO FINALE WTA MIAMI 2024 OGGI

Sabato 30 marzo

STADIUM

Ore 18:00 Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [1]-Dodig (CRO)/Krajicek (USA) [2] – Finale doppio ATP

Non prima delle ore 20:00 Collins (USA)-Rybakina (KAZ) [4] – Finale WTA

