A che ora la finale di Sinner domenica a Miami? Data, avversario, tv, streaming

Nella domenica della Santa Pasqua (31 marzo) Jannik Sinner sarà protagonista dalle ore 21.00. L’altoatesino (n.3 del mondo) sarà protagonista della Finale del Masters1000 di Miami, opposto al vincente del confronto tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov. Un risultato frutto dell’autentico dominio del nostro portacolori nella semifinale contro Daniil Medvedev.

Un 6-1 6-2 netto quello inflitto da Sinner al russo (n.4 ATP), che mai aveva subìto dal giocatore italiano un passivo così importante. Una prestazione eccezionale quella di Jannik, che ha fiaccato il suo avversario, in preda alla più totale frustrazione nel secondo parziale e con tanti errori nel corso dello scambio. Per il nostro portacolori si è tramutata in realtà la terza Finale in questo torneo e la 21ma vittoria in 22 match disputati, con la possibilità di incamerare il n.2 ATP, in caso di successo assoluto.

Si tratta quindi della quarta Finale ottenuta in tornei della categoria 1000, dando la caccia al su secondo titolo, ricordando quello di Toronto dell’anno passato, battendo nell’atto conclusivo l’australiano Alex de Minaur. Parliamo inoltre della sesta Finale raggiunta in nove degli ultimi tornei disputati.

La Finale del Masters1000 di Miami con Jannik Sinner protagonista sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale.

FINALE JANNIK SINNER ATP MIAMI 2024

Domenica 31 marzo (orario italiano)

Ore 21.00 Jannik Sinner vs Alexander Zverev o Grigor Dimitrov

PROGRAMMA FINALE JANNIK SINNER ATP MIAMI: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport