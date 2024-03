Darren Cahill presenta la Finale di Miami: “Sinner dovrà essere versatile contro Dimitrov”

La ricetta di Darren Cahill. Il conto alla rovescia per la Finale del Masters1000 di Miami prosegue e non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita complicata per l’altoatesino dal momento che, al di là di quanto dica l’attuale classifica del suo avversario, si troverà ad affrontare un tennista in grande condizione e fiducia.

Un tennista a tutto campo il bulgaro, old style nelle sue esecuzioni, ma con l’efficacia richiesta per imporsi nell’attualità. Ne ha parlato l’allenatore di Jannik, nell’intervista concessa a Sky Sport, descrivendo in primis le caratteristiche del rivale.

“Dimitrov è un giocatore diverso. Ha un tenni vecchio stile, è a suo agio a rete, ha uno slice molto efficace. Guardando non solo questo torneo, ma gli ultimi mesi, si vede che è migliorato molto. Questo potrebbe essere il suo miglior gioco di sempre. La prima di servizio è migliorata, la seconda è più affidabile, il diritto è più potente. Anche il rovescio è molto cresciuto, è più veloce e più forte“, le considerazioni di Cahill.

“Come per tutti gli atleti, se sei in fiducia il livello si alza del 5, 10%. In questo momento ha tanta fiducia. Mi è sempre piaciuto Grigor come giocatore, mi piace ancora di più come persona. È un bravo ragazzo fuori dal campo. Vederlo giocare così bene fa felici tutti. Speriamo solo che non continui così in Finale e che vinca Jannik. Ci sono molti problemi quando si affronta un giocatore come Dimitrov. Sinner dovrà essere come l’acqua. Dovrà essere versatile, muoversi, essere fluido e dovrà trovare qualche buco nel gioco del bulgaro“, ha aggiunto il coach di Jannik.