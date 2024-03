ATP Miami, Jannik Sinner vuole il sigillo al terzo tentativo: sfida complicata contro Dimitrov “God-Mode”

Ci siamo. Non prima delle 21.00 italiane Jannik Sinner si presenterà sul campo dell’Hard Rock Stadium di Miami e affronterà Grigor Dimitrov nell’atto conclusivo del Masters1000 della Florida. Per Jannik si tratta della terza volta che riesce a spingersi alla Finale di questo evento, ricordando quanto accaduto nel 2021 e nel 2023. Nei primi due casi arrivarono due sconfitte: tre anni fa fu il polacco Hubert Hurkacz a imporsi, mentre la stagione scorsa spettò a Daniil Medvedev a conquistare l’ambito titolo.

Sinner vuole porre il sigillo, a prescindere dal fatto che vincere significherebbe diventare n.2 del mondo. “Per me è solo un numero, la mia attenzione è rivolta a vincere questo torneo almeno una volta, essendo già arrivato in due circostanze in Finale“, ha dichiarato Jannik. Un percorso nel quale l’altoatesino ha saputo crescere partita dopo partita.

Dopo un esordio “morbido” contro Andrea Vavassori, le fatiche contro l’olandese Tallon Griekspoor e l’australiano Christopher O’Connell hanno posto l’accento sulla poca brillantezza del n.3 del ranking, capace però poi di salire di colpi dai quarti di finale. La vittoria abbastanza convincente contro il ceco Tomas Machac è stata seguita dall’importante affermazione contro Medvedev, prendendosi la rivincita rispetto a quanto accaduto l’anno passato e impartendo una dura lezione tennistica al russo (6-1 6-2 in 71′ di gioco), tra i peggiori ko della sua carriera:

6-1 6-2 contro Dolgopolov (Tokyo 2017)

6-0 6-3 contro Gasquet (Montpellier 2018)

6-3 6-0 contro Nadal (Montreal 2019)

6-1 6-2 contro Sinner (Miami 2024)

Nei fatti parliamo del peggior passivo subito dal 2019 e questo la dice lunga sulla prestazione di Sinner, che ha raggiunto la sesta Finale degli ultimi nove tornei giocati, la 17ma della carriera, la 16ma sul cemento, la quarta in un Masters1000, la terza a Miami e la terza in questo magico 2024. Vi sono altri numeri e statistiche che vi forniamo a descrivere quanto fatto dall’italiano negli ultimi sette mesi.

21 VITTORIE E 1 SCONFITTA NEL 2024

41 VITTORIE E 3 SCONFITTE DOPO GLI US OPEN 2023

11 VITTORIE E 3 SCONFITTE CONTRO I TOP-5 NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

A questo punto, resta compiere l’ultimo passo, ma sarà complicato. Dimitrov è nella sua “Settimana da Dio” e sta esprimendo un tennis incredibile. A farne le spese sono stati, tra gli altri, il n.2 del mondo Carlos Alcaraz e il n.5 Alexander Zverev. Il bulgaro quindi vuole chiudere il cerchio e tornare a trionfare in un 1000, ricordando l’affermazione a Cincinnati del 2017. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma il livello espresso da Grigor non è frutto del caso, ma di quanto messo in mostra nell’ultimo periodo e non è un caso che dal prossimo lunedì sarà in top-10.