Curling, l’Italia capitola con la Scozia: prima sconfitta ai Mondiali contro i campioni in carica

L’Italia è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2024 di curling maschile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Scozia per 8-3 sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera), dopo aver vinto i primi due incontri con Giappone e Repubblica Ceca. Gli azzurri si trovano ora al quarto posto in classifica con due successi e una battuta d’arresto, alle spalle di Canada, Svezia e Scozia (tre sigilli a testa). Il quartetto tricolore, quarto nell’ultima rassegna continentale e in quella iridata di dodici mesi fa, non è riuscito a tenere botta contro i Campioni del Mondo e d’Europa, che sono apparsi complessivamente miglioi sotto la guida dello scatenato skip Bruce Mouat.

La contesa si è chiusa dopo i primi sette end sui dieci in programma. I tre punti marcati dai britannici nella prima frazione e addirittura i tre messi a segno strappando la mano nel quinto parziale hanno messo con le spalle al muro Joel Retornaz e compagni, incapaci di reagire e di lottare concretamente per la vittoria. L’Italia resta chiaramente in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin staccheranno il biglietto per le semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime due ammesse alla lotta per le medaglie.

Gli azzurri torneranno sul ghiaccio per giocare due incontri nella giornata di lunedì 1° aprile: sarà una Pasquetta di fuoco contro il formidabile Canada (ore 14.00, contro una delle grandi pretendenti alla corona) e contro la più abbordabile Corea del Sud (ore 19.00, ma attenzione a non sottovalutare il gioco chiuso e rognoso degli asiatici).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sul ghiaccio. Bruce Mouat e compagni fanno la differenza nel primo end mettendo a segno tre punti di grande classe. Gli azzurri optano per una mano nulla e poi accorciano le distanze siglando due punti nel terzo parziale (3-2). La partita si indirizza in maniera determinante prima dell’intervallo: la Scozia sigla un punto nel quarto e poi strappa la mano con addirittura tre stone per il 7-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio c’è un botta e risposta con un punto per parte, la Scozia resta sul +5 (8-3) e così l’Italia concede la vittoria con tre end di anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Germania vs Paesi Bassi 9-4

Nuova Zelanda vs Giappone 3-8

USA vs Norvegia 9-3

Italia vs Scozia 3-8

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Svezia 3 (3)

3. Scozia 3 (4)

4. Italia 2 (3)

4. Germania 2 (3)

4. USA 2 (3)

7. Repubblica Ceca 1 (3)

7. Giappone 1 (3)

7. Paesi Bassi 1 (3)

7. Norvegia 1 (3)

7. Svizzera 1 (3)

12. Corea del Sud 0 (3)

12. Nuova Zelanda 0 (3)