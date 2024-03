Cos’è successo a Matteo Berrettini? Svelata la causa del mancamento: “Tornerà a Marrakech”

Matteo Berrettini ha avuto un piccolo mancamento quando si trovava al servizio nel corso del match contro Andy Murray. L’azzurro ha barcollato quando aveva la racchetta in mano, si è tenuto in piedi appoggiando l’attrezzo sul cemento e poi ha scosso la testa. L’incontro è stato momentaneamente sospeso ed è poi ripreso, con la vittoria del britannico al terzo set. Un calo fisico avuto dal 27enne romano, che ha voluto spiegare meglio cos’è successo attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il finalista di Wimbledon 2021 ha precisato: “Molti di voi hanno visto che ieri in campo non sono stato benissimo, sono quasi svenuto. Già al mio risveglio stavo male, mi sentivo debole, ma ho deciso comunque di giocare e di non rinunciare alla partita perchè ho già dovuto farlo troppe volte negli ultimi mesi. Ho provato quindi a fare il massimo, nonostante le circostanze non fossero perfette“.

Matteo Berrettini ha chiarito la causa di quel malore: “La causa di questo mio mancamento credo sia stato un virus intestinale . Per fortuna ne sono uscito ed ora sto bene. Approfitto per dirvi che tornerò in Europa a breve. Il mio prossimo impegno sarà Marrakech, dopo il quale prenderò parte a tutti i tornei sulla terra e non vedo l’ora“.

L’azzurro, che era reduce dalla finale al Challenger di Phoenix e che sta cercando di risalire nel ranking ATP dopo sei mesi di assenza dai campi, ha dunque confermato che tornerà in campo tra una decina di giorni al torneo ATP 250 sulla terra rossa in Marocco. Inizierà dunque la stagione sul mattone tritato, che culminerà con il Roland Garros passando per Roma.