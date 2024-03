Cosa è successo a Van Aert: tremenda caduta all’Attraverso le Fiandre. Portato via in barella, a rischio Fiandre e Roubaix

La sfortuna continua ad accanirsi contro Wout van Aert. Dopo la caduta alla E3 il belga aveva rinunciato alla Gand-Wevelgem per tornare in gara alla Dwars door Vlaanderen per puntare poi tutto sul Fiandre di domenica. Purtroppo però, quasi sicuramente, il capitano della Team Visma | Lease a Bike dovrà riscrivere i suoi piani.

Ancora una volta è finito a terra il fenomeno belga: coinvolto nella clamorosa caduta generale a 68 chilometri dal traguardo ha riportato fortissime escoriazioni sul corpo ed è stato costretto, in lacrime, al ritiro venendo portato via in barella.

Come detto, l’addio al Fiandre è quasi certo, probabile, viste le condizioni, anche la rinuncia alla Parigi-Roubaix: prossimo obiettivo direttamente il Giro d’Italia a maggio?

VIDEO LA CADUTA CHE HA COINVOLTO WOUT VAN AERT