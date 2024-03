Cosa è successo a Sinner contro Alcaraz: la caduta, il dolore al polso e al gomito

Si chiude con un po’ di amarezza il Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. L’azzurro ha ceduto in semifinale contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 1-6 6-3 6-2, calando alla distanza per la forza del suo avversario e anche per qualche problemino fisico emerso durante il set conclusivo.

Sulla seconda palla break che ha portato avanti Alcaraz 2-1 nel terzo set, lo spagnolo era in comando dello scambio e ha giocato una volée stoppata che si è rivelata vincente: Sinner si è tuffato in avanti per cercare di recuperare e ha finito per sbattere terra il polso, ma soprattutto il gomito.

Ha infatti sottolineato in conferenza stampa: “Dopo che sono caduto ho sentito un po’ di dolore al gomito e questo mi ha condizionato soprattutto nel servizio“. Questa può essere sicuramente una spiegazione plausibile del calo della percentuale di prime nel set decisivo: solo il 53% in campo con appena il 56% di resa con questo colpo.

Dopo la caduta, spesso nei game successivi Sinner ha scosso il polso, si è toccato il gomito, come se avesse un costante fastidio e non fosse tranquillo nei movimenti che fa di solito e fosse condizionato dall’accaduto. Sicuramente un imprevisto che non ci voleva, visto il momento della partita che era già piuttosto negativo.