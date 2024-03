F1, Logan Sargeant non correrà a Melbourne: la Williams cede il suo telaio ad Albon

La prima giornata del GP d’Australia di F1 lascia sorridere i tifosi della Ferrari, con Charles Leclerc che ha stampato il miglior tempo della seconda sessione in 1’17”277 e soprattutto dando quasi quattro decimi alla Red Bull di Max Verstappen. Ma per Logan Sargeant il weekend è già finito, non per colpa sua.

Il pilota statunitense aveva destato discrete impressioni durante la nottata italiana, chiudendo al tredicesimo posto le FP2 a meno di quattro decimi dalla decima piazza di Yuki Tsunoda, che fa eco alla quattordicesima piazza delle FP1. Ma al rientro ai box è stato letteralmente tirato giù dalla sua macchina dalla sua scuderia, la Williams.

Sargeant è stato infatti costretto a dover cedere la propria vettura al compagno di squadra Alexander Albon. Il thailandese era stato protagonista di un incidente abbastanza serio durante le FP1, distruggendo la propria macchina. Dopo i dovuti controlli, la scuderia di Grove ha compreso di non poter aggiustare il telaio, ritrovandosi nei guai non avendone ancora uno di riserva in Australia.

Così la Williams si è ritrovata costretta a dover fare una scelta, dovendo decidere chi dover ‘appiedare’ per il gran premio di domenica. La scelta è ricaduta sul malcapitato statunitense, che non è rimasto sicuramente contento: “Il momento più difficile della mia carriera, ma sono qui per la squadra e continuerò a dare il mio contributo in ogni modo possibile in questo fine settimana per massimizzare il nostro lavoro“.