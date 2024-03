Coppa Davis, chi sono le avversarie dell’Italia a Bologna: Belgio senza top100, Brasile con Seyboth Wild, la “solita” Olanda

Quest’oggi si è svolto a Londra, nella sede degli uffici dell’International Tennis Federation (ITF), il sorteggio della fase a gironi della Coppa Davis 2024. L’Italia campione in carica ha finalmente conosciuto dunque le avversarie che dovrà affrontare all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) nel gruppo A, con in palio due posti per le Final Eight di Malaga: Olanda, Belgio e Brasile.

Un raggruppamento tutto sommato abbordabile per gli Azzurri, inseriti in prima fascia dopo aver saltato il turno preliminare grazie al trionfo dell’ultima edizione. La squadra più attrezzata sulla carta (in attesa delle convocazioni e di capire effettivamente chi ci sarà dal 10 al 15 settembre dopo gli US Open) dovrebbe essere l’Olanda, già capace di raggiungere i quarti di finale nel 2023 mettendo poi in difficoltà proprio il team nostrano prima di cedere sotto i colpi di uno scatenato Jannik Sinner (in singolo e poi nel doppio decisivo in coppia con Lorenzo Sonego).

La selezione neerlandese può contare su due singolaristi molto solidi sul veloce come Tallon Griekspoor (n.26 ATP) e Botic van de Zandschulp (n.77 ATP), oltre a diversi buoni specialisti del doppio come Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer e Matwe Middelkoop. Da non sottovalutare anche il Brasile, insidioso soprattutto in doppio con i vari Rafael Matos, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner, mentre in singolo potrebbe schierare l’imprevedibile Thiago Seyboth Wild e due giocatori alle porte della top100 (Monteiro e Meligeni Alves).

David Goffin, attualmente fuori dai primi 100 al mondo ma ancora in grado di ritrovare a sprazzi il gioco brillante di qualche anno fa, è il punto di riferimento di una squadra belga che si aggrappa poi al giovane emergente Zizou Bergs e alla collaudata coppia di doppio formata da Sander Gille e Joran Vliegen (entrambi al n.28 nel ranking mondiale di specialità).