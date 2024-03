Come cambia il tabellone di Sinner a Miami senza Rublev: fuori il rivale col ranking più alto fino ai quarti

Una sorpresa in una giornata decisamente particolare quella che si sta vivendo a Miami. Nel secondo turno del Masters1000 in questione è arrivata la sconfitta del russo Andrey Rublev (n.5 del mondo) contro il ceco Tomas Machac. Un ko che dà seguito al periodo non positivo del moscovita, dopo la clamorosa squalifica del torneo di Dubai contro Alexander Bublik.

Un periodo negativo in cui i giocatori cechi sono risultati particolarmente indigesti a Rublev, citando i ko contro Jakub Mensik a Doha, Jiri Lehecka a Indian Wells e appunto a Machac in Florida. Condizioni davvero difficili in Florida, vista la pioggia che ha caratterizzato buona parte della giornata e poi il vento forte che ha creato le condizioni di una schiarita.

Un’eliminazione che si lega al quarto di tabellone di Jannik Sinner che, seguendo l’ordine delle teste di serie, avrebbe dovuto incrociare il russo appunto nei quarti di finale. Una situazione che può essere favorevole all’altoatesino, che quest’oggi farà il proprio esordio contro l’altro italiano Andrea Vavassori.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE MASTERS1000 MIAMI JANNIK SINNER

Primo turno – Bye

Secondo turno – Andrea Vavassori

Terzo turno – Griekspoor / Michelsen

Ottavi di finale – Paul / Tiafoe

Quarti di finale – Machac / Tsitsipas / Bublik

Semifinale – Medvedev / Ruud / Fritz / Humbert

Finale – Alcaraz / Zverev / Rune / Hurkacz