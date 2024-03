ATP Miami, rinviata la sfida Arnaldi-Bublik: pioggia protagonista in Florida

Anche il percorso di Matteo Arnaldi al Masters1000 di Miami viene condizionato dalla pioggia battente sul cemento della Florida. Il tennista azzurro non è nemmeno riuscito a scendere in campo per il secondo turno contro il kazako Alexander Bublik.

Dopo una mattinata viziata dal maltempo, che ha ritardato di sei ore l’inizio della terza giornata del torneo, si era cominciato a giocare. Sul campo 5 Ugo Humbert è riuscito a chiudere i conti con Botic van de Zandschulp, con il francese che ha regolato l’olandese in due set, lasciando così spazio a Matteo e al numero 18 delle classifiche mondiali.

Ma poco dopo la mezzanotte italiana la pioggia è tornata a regnare sovrana su Miami, costringendo i giocatori scesi in campo a rientrare negli spogliatoi. A causa delle linee del campo scivolose non è stato reputato sicuro scendere in campo, con Bublik che ha abbandonato il campo appena resosi conto della situazione.

Impossibile giocare in queste condizioni, con la sfida tra Arnaldi e Bublik rinviata alle prossime ore. Sempre maltempo permettendo, con il meteo che non sembra permettere bene nemmeno per la giornata di sabato.