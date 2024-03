Combinata nordica, Thomas Rettenegger chiude in testa il PCR di Oslo. Riiber gioca con la stanga di partenza

Inizia con il consueto PCR il penultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica maschile. Siamo in quel di Oslo, con la Norvegia che sarà protagonista di tutte le ultime gare dell’inverno per quel che riguarda i combinatisti. In una sessione caratterizzata dal forte vento frontale sul trampolino HS134 sulla collina della capitale norvegese, termina davanti a tutti Thomas Rettenegger.

Il più grande dei fratelli Rettenegger, classe 2000 ma meno competitivo nella globalità della combinata, si spinge fino a 130,5 metri, per un punteggio totale di 129.7. Completa la doppietta austriaca Johannes Lamparter, secondo a poco più di tre punti dal compagno di squadra che si tramutano in 14″, se mai questo salto dovesse essere usato per una gara.

Dopo aver saltato una tappa per rimettersi al 100% della forma, il già vincitore della Sfera di Cristallo Jarl Magnus Riiber torna in gara, e lo fa a modo suo, giocando con la stanga di partenza. Riiber decide di abbassarla a 13 (tanti dei migliori hanno saltato da stanga 15, alcuni addirittura 17), e porta a casa comunque un salto grandioso che gli offre la terza posizione. Il norvegese vola fino a 126 metri, perdendo un po’ sulle valutazioni dei giudici; per lui comunque il distacco dalla testa sarebbe di 16″.

Austria che risulta comunque dominante in Scandinavia, con una fila di tre rappresentanti del Wunderteam dal 4° al 6° posto, nell’ordine: Franz-Josef Rehrl (+33″), Martin Fritz (+53″) e Stefan Rettenegger (+1’01”). A completare la top-10 altre due coppie di atleti provenienti dalla stessa nazione: i tedeschi David Mach e Johannes Rydzek, rispettivamente in settima e ottava posizione, che precedono i giapponesi Akito Watabe e Ryota Yamamoto.

Per quel che riguarda gli italiani, i quattro azzurri al via oggi hanno effettuato salti praticamente in fotocopia. C’è infatti una fila di quattro bandierine tricolori che va dalla 28° alla 31° posizione, con Aaron Kostner e Raffaele Buzzi addirittura appaiati a 92,7 punti, il che vorrebbe dire ritardo di 2’27” dal leader. Buzzi è quello che va più lungo di tutti, ma che ha trovato anche il vento più forte degli altri. Un decimo dietro a loro c’è Samuel Costa, mentre tre decimi di punto più in basso troviamo Iacopo Bortolas. Programma del weekend che entra nel vivo da domani, con due Gundersen identiche previste nel weekend.