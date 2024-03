Combinata nordica, Coppa del Mondo maschile Trondheim 2024. Doppio impegno nel settore maschile

L’epilogo della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 sarà tenuto a Trondheim (Norvegia) il 16 e 17 marzo. Si tratta di un appuntamento pre-mondiale, poiché nel 2025 la manifestazione iridata si disputerà proprio su queste nevi. Le gare in programma sono due. Sabato è prevista una prova a squadre miste, domenica invece assisteremo a competizione nel format canonico.

Per gli uomini sarà un weekend ambivalente, nel senso che dovranno saltare su ambedue i trampolini. Il Provisional Competition Round di venerdì e la gara mista di sabato saranno sul piccolo, mentre la competizione conclusiva andrà in scena sul grande.

Dunque, se il meteo dovesse essere inclemente, si vivrebbe una situazione singolare. La prova domenicale verrebbe trasformata in gundersen con distacchi di partenza stabiliti tramite Normal Hill. D’altronde, se il PCR si disputa sull’HS106, è chiaro che il risultato a cui fare riferimento è proprio quello…

Località: Trondheim (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS106 (NH); HS138 (LH)

Ingresso nel calendario: dicembre 1990

Ultima apparizione: febbraio 2020

Gare ospitate: 27

Eventi di rilievo ospitati: Mondiali 1997

La località organizzerà anche l’edizione 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 (LH/10) – Johannes RYDZEK (GER)

2015 (LH/10) – Magnus MOAN (NOR)

2016 (LH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2018 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2018 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (4-1-1)

5 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-2-2)

2 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-0)

2 – WATABE Akito [JPN] (0-2-0)

1 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-0)

1 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-1-0)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)

1 – BJØRNSTAD Espen [NOR] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

25 (11-9-5) – GERMANIA

24 (9-8-7) – NORVEGIA

8 (2-3-3) – FINLANDIA

7 (1-1-5) – AUSTRIA

6 (2-3-1) – GIAPPONE

5 (1-2-2) – FRANCIA

5 (1-1-3) – USA

1 (0-0-1) – ITALIA

ITALIA

Dunque un podio per l’Italia. Si tratta di un 3° posto ottenuto da Alessandro Pittin il 12 marzo 2015, quando si classificò alle spalle di Magnus Moan e Fabian Rießle.