Colpo di scena a Saalbach: Marco Odermatt sbaglia e non vince tutte le gare di gigante! Meillard ringrazia

Clamoroso colpo di scena alla finali di Saalbach. Marco Odermatt non riesce a completare la stagione perfetta in gigante, mancando la decima vittoria consecutiva e dunque la possibilità di eguagliare Ingemar Stenmark. Semplicemente incredibile quello che è successo nella seconda manche, con il campione elvetico che ha spigolato nella parte alta, uscendo dal tracciato. Odermatt non usciva in gigante addirittura dal dicembre 2019, quando non riuscì a completare la prima manche a Beaver Creek.

Fa festa comunque la Svizzera, perché a trionfare è Loic Meillard, che centra il suo quarto successo in carriera in Coppa del Mondo, il secondo nella specialità. Una chiusura di stagione con una crescita vertiginosa per l’elvetico, che era stato l’unico a rimanere vicino al connazionale nella prima manche.

Giornata storica per Andorra, visto che Joan Verdu torna sul podio in Coppa del Mondo, centrando anche il miglior risultato della carriera. L’andorrano, infatti, era stato terzo a Val d’Isere lo scorso dicembre, mentre questa volta si è spinto fino al secondo posto a 73 centesimi dal vincitore.

Sono tre le posizioni recuperate dall’andorrano, mentre sono cinque quelle dello svizzero Thomas Tumler (+0.79), che chiude al terzo posto e ritorna sul podio in gigante oltre cinque anni dopo l’ultima volta (dicembre 2018 a Beaver Creek).

Quarto l’austriaco Stefan Brennsteiner (+1.20), che ha preceduto i norvegesi Henrik Kristoffersen (+1.28) e Timon Haugan (+1.31), con quest’ultimo che ha recuperato ben undici posti, chiudendo a pari merito in sesta posizione con lo svizzero Gino Caviezel. Ottavo il croato Filip Zubcic (+1.35), mentre completano la top 10 il norvegese Alexander Steen Olsen (+1.48, era terzo a metà gara) e l’austriaco Manuel Feller (+1.50).

Il migliore degli azzurri è Luca de Aliprandini, che chiude al quattordicesimo posto (+1.71) ed è anche l’unico a concludere a punti. Diciottesimo Giovanni Borsotti (+2.35), subito dietro di lui termina Alex Vinatzer (+2.65). Filippo Della Vite era uscito nella prima manche.