A che ora i Mondiali cross di atletica oggi: programma 30 marzo, tv, streaming

All’interno di una stagione olimpica estremamente intensa e piena di appuntamenti, c’è spazio nel calendario dell’atletica alla vigilia di Pasqua anche per i Campionati Mondiali 2024 di cross. L’edizione numero 45 della rassegna iridata di corsa campestre si terrà quest’oggi (sabato 30 marzo) a Belgrado sui prati del Parco dell’Amicizia.

In programma cinque gare: senior (10 km per uomini e donne), staffetta mista (8 km) e under 20 (maschile di 8 km e femminile di 6 km). Non ci saranno azzurri al via, ma si preannuncia comunque grande spettacolo in attesa di scendere in pista per i primi meeting di rilievo della stagione outdoor internazionale. A livello assoluto difendono il titolo l’ugandese Jacob Kiplimoe la keniana Beatrice Chebet.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali 2024 di corsa campestre. Tutte e cinque le competizioni iridate con in palio le medaglie verranno trasmesse in diretta tv (gratis e in chiaro) su Rai Sport ed in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI CROSS 2024

Sabato 30 marzo

Ore 11.00 gara femminile U20

Ore 11.35 gara maschile U20

Ore 12.15 staffetta mista

Ore 12.45 gara femminile senior

Ore 13.30 gara maschile senior

PROGRAMMA MONDIALI CROSS 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play.